​Как создать компьютерную игру с нуля? Расскажут разработчики сургутской Charge Game Studio: Булат Сайфуллин, Владимир Менякин и Иван Смирнов // ONLINE 26 ноября в 14:30

Молодые сургутяне намерены всерьёз встряхнуть игровую индустрию Югры. Представители сообщества Charge Game Studio, организованного в мае 2018 года, поставили себе цель: разработать собственную игру-платформер на ПК. Всё сами и всё с нуля.

Сейчас студия надеется найти поддержку для реализации проекта «The one story» («Одна история. Инки»).

Подробнее о проекте, задачах и смысле всего предприятия в эфире siapress.ru 26 ноября в 14:30 расскажут художник и основатель студии Булат Сайфуллин, главный сценарист Владимир Менякин и проджект-менеджер Иван Смирнов.



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