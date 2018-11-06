Главный секрет успеха — делать свое дело, не обращая внимание на конкурентов // ВИДЕО

Мы продолжаем знакомить сургутян с молодыми предпринимателями города и округа. В гостях у siapress.ru владелец фотостудии StudioRemon Сергей Remon.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры.
Мы продолжаем знакомить сургутян с молодыми предпринимателями города и округа. В гостях у siapress.ru владелец фотостудии StudioRemon Сергей Remon.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры.
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