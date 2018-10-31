​Печка, чёрный ворон и три сына. Говорим о русском духе с волгоградским бардом Бранимиром // ONLINE 31 октября в 11:00

Его называют «мрачным и злым волгоградским бардом».

Бранимир — известный фолк-рок-бард и яркий представитель современной российской сцены.

Оценить брутальную поэзию и беспощадные эпитеты, песни о любви к родной земле, бескомпромиссные высказывания и мощный голос Бранимира сургутяне могут 31 октября в 19:00 на площадке культурного центра «Порт»!

А утром того же дня — в 11:00 — siapress.ru предлагает вам посмотреть онлайн-интервью с музыкантом.

Также вы можете задать свои вопросы нашему гостю в комментариях ниже!