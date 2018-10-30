Замурчательные апартаменты: как выглядит современный отель для котов? Расскажет и.о. директора кошачьей гостиницы «Кис-Кис» Анастасия Сочнева // ONLINE 30 октября в 16:00

Уезжаете в отпуск и не знаете, кому доверить любимую кошку? Что-то слышали про гостиницы, но до сих пор думаете, что питомцев там держат в тесных железных клетках? Включайте эфир с и.о. директора кошачьей гостиницы «Кис-Кис» Анастасией Сочневой 30 октября в 16:00! Наша гостья расскажет о том, как выглядят современный кошачий отель и какие в нем условия. Кроме того, в рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, мы обсудим, как появился этот уникальный для ХМАО проект, популярны ли гостиницы для питомцев в Сургуте и многое другое.

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