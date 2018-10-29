​«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru состоится беседа с кураторами и участницей проекта «Stand-up наука»: доцентами кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Елизаветой Вариясовой и Еленой Ивановой, а также доцентом кафедры лингвистического образования и межкультурной коммуникации СурГПУ Верой Карнюшиной.

Stand-up наука» — отличный способ узнать о научных инновациях, познакомиться с прогрессивными идеями, получить опыт публичного выступления в особом жанре и популяризировать ту науку, которую любишь.

29 октября в 15:30 в прямом эфире наши гости расскажут о том, как и почему возникло движение, какие темы сейчас наиболее актуальны, как правильно популяризировать науку, кто может стать резидентом проекта, и зачем рассказывать о серьезных и важных вещах в формате образовательной вечеринки.

Вы можете оставить интересующие вопросы в комментариях ниже!