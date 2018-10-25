Проект «ДУМать и решать». Выпуск VIII. Хватает ли школ в Сургуте? ONLINE 25 октября в 15:00

На днях стало известно в департаменте образования Югры недовольны темпом ввода школ в эксплуатацию. Не является исключением и Сургут, где проблема нехватки мест в образовательных учреждениях города становится все острее с каждым годом. Уже идут разговоры о том, то к 2025 году не удастся выполнить указ президента и перевести всех школьников на обучение в первую смену. О том, почему в Сургуте сложилась такая ситуация портал siapress.ruв рамках проекта «ДУМать и решать» поговорит с депутатами городской думы Ольгой Лесновой, Сергеем Макеевым и Игорем Бруслиновским. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под этим анонсом.