«​Моему сыну три с половиной годика. Недавно у него была вторая выставка...» // ВИДЕО

19 октября галерея современного искусства «Стерх» представит вниманию сургутян новую экспозицию «Скреплённые листы». Выставка включает в себя произведения 18 художников из Санкт-Петербурга и посвящена книжному делу, а ее название происходит от праславянского слова «kъniga».

В студии siapress.ru состоялась насыщенная беседа с куратором выставки, гравером, живописцем, коллекционером и преподавателем Юрием Штапаковым.

Он рассказал, что ждет посетителей новой выставки, а также объяснил, что важнее в книге — текст или иллюстрация? Обязательно ли согласовывать с писателем иллюстрации к произведению? Есть ли авторы, за отрисовку героев которых можно принципиально не браться? Перспективно ли молодым художникам становиться граверами и печатниками?

Кроме того, в прямом эфире Юрий Штапаков поделился мнением о том, как нужно обучать студентов художественных вузов, каким должно быть образование, и как понимать творчество Шагала и его современников.

Справка: Юрий Штапаков — петербургский гравер, живописец, коллекционер.

В 2002 году стал соучредителем Санкт-Петербургской Печатной Студии.

С 2004 года — профессор печатной графики в Смольном Институте Свободных Искусств и Наук Санкт-Петербурга, где преподает уроки традиционной и современной графики. Проводит мастер-классы по печатной графике. Занимается иллюстрацией книг. Работы художника находятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Российской национальной библиотеки, Государственной библиотеки (Берлин, Германия), Александрийской библиотеки (Египет), в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Кракова, Севастополя, Вологды, Иркутска и др.

Если у вас есть вопросы к нашему гостю, оставляйте их в комментариях ниже!