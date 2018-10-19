Что такое саунд-арт? Расскажут московские композиторы-экспериментаторы Андрей Смирнов и Олег Макаров // ONLINE 19 октября в 16:00

19 октября в культурном центре «Порт» стартует масштабный Фестиваль экспериментального звука — уникальный для Сургута и округа проект.

В рамках фестиваля прибудут гости из столицы — саунд-артисты, музыканты, композиторы и медиахудожники, которые специализируются на экспериментах со звуком.

Темой фестиваля в этом году станут звуковые петли — лупы.

Подробнее о них расскажут в прямом эфире 19 октября в 16:00 композитор и мультимедийный художник Андрей Смирнов и автор-исполнитель композиционно-импровизационной электроакустической музыки Олег Макаров.

Кроме того, наши гости расскажут о том, что такое саунд-арт, чем важна экспериментальная музыка, и почему «рисовать» можно не только красками, но и звуками.

Если у вас есть вопросы к нашим гостям, оставляйте их в комментариях ниже!