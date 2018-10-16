Вся деятельность клуба направлена на благотворительность. Мы не зарабатываем на собаках деньги

В студии siapress.ru организаторы клуба северных ездовых собак «Хаски 186» Владимир Булгаков и Денис Мельников.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры.
В студии siapress.ru организаторы клуба северных ездовых собак «Хаски 186» Владимир Булгаков и Денис Мельников.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться
О капремонте, ветхом жилье и обустройстве мусорных полигонов расскажет директор ДГХ Роман Богач // ONLINE 16 октября в 12.00