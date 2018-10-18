​Зачем играть ноктюрны на флейте водосточных труб? Музыканты-экспериментаторы из Москвы — Кира Вайнштейн и Александр Сереченко // ONLINE 18 октября в 11:00

19 октября в культурном центре «Порт» стартует масштабный Фестиваль экспериментального звука. В рамках этого проекта в Сургут прибудут гости из столицы — саунд-артисты, музыканты, композиторы и медиахудожники, которые специализируются на экспериментах со звуком. Они совершенно точно знают, как сыграть шедевральную мелодию, используя лишь крышку от кастрюли и пару электронных примочек.
В преддверии фестиваля — 18 октября в 11:00 — в гостеприимной студии siapress.ru состоится беседа с настоящими заклинателями звуков: Кирой Вайнштейн и Александром Сереченко.
Кира — мультиинструменталист и композитор, лидер музыкальной группы Kira Lao.
Александр — мультиинструменталист, виртуозный импровизатор, создатель проекта Solo.Operator.
Если у вас есть вопросы к нашим гостям, оставляйте их в комментариях ниже!
Вопрос к Александру:
Недавно вышел лайв альбом группы Baritone Domination с вашим участием, также вас можно услышать в некоторых треках последнего альбома Зорки Во. Планируются ли релизы в рамках проекта solo.operator? Насколько вообще уместно говорить о студийных записях в случае с импровизационной и экспериментальной музыкой такого формата? Возможен ли альбом, к примеру, в виде приложения с постоянно генерирующимися треками?
Вопрос к Кире по поводу готовящегося альбома:
Спрашивать о дате выхода наверняка смысла нет, но насколько ты оцениваешь его готовность?
В постах ты называешь грядущий релиз поп-альбомом. Имеется ли ввиду просто возвращение в песенный формат, или же это будет действительно забег на территорию популярной музыки формата условной Луны или Манижи?
На последнем пока альбоме под именем Кира Лао в тексте одной из песен ты впервые использовала в качестве исходника чужой текст. Скажи, планируется ли в дальнейшем сотрудничество со сторонними авторами, или это разовый эксперимент?