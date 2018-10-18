​Зачем играть ноктюрны на флейте водосточных труб? Музыканты-экспериментаторы из Москвы — Кира Вайнштейн и Александр Сереченко // ONLINE 18 октября в 11:00

19 октября в культурном центре «Порт» стартует масштабный Фестиваль экспериментального звука. В рамках этого проекта в Сургут прибудут гости из столицы — саунд-артисты, музыканты, композиторы и медиахудожники, которые специализируются на экспериментах со звуком. Они совершенно точно знают, как сыграть шедевральную мелодию, используя лишь крышку от кастрюли и пару электронных примочек.

В преддверии фестиваля — 18 октября в 11:00 — в гостеприимной студии siapress.ru состоится беседа с настоящими заклинателями звуков: Кирой Вайнштейн и Александром Сереченко.

Кира — мультиинструменталист и композитор, лидер музыкальной группы Kira Lao.

Александр — мультиинструменталист, виртуозный импровизатор, создатель проекта Solo.Operator.

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