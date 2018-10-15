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Удивит. Джазмен Даниил Крамер сегодня исполнит Моцарта на сцене Сургутской филармонии

Джаз тоже будет, но уже после концерта

Даниил Крамер, Народный артист России
Даниил Крамер, Народный артист России

Всемирно известный джазмен, Народный артист России Даниил Крамер сегодня впервые предстанет перед сургутской публикой как исполнитель классики. На сцене Сургутской филармонии он сегодня исполнит произведения Моцарта в сопровождении Сургутского симфонического оркестра.

После официального концерта маэстро обещает джем-сейшн в ресторане учреждения культуры. В "бонусном" выступлении Крамеру помогут местные джазовые музыканты.

Даниил Крамер увлекся джазом для профессионального музыканта достаточно поздно - после 20 лет. Что подтолкнуло лучшего студента "гнесенки" изменить амплуа, как классическая музыка влияет на интеллект, а культура - на цивилизации, музыкант рассказал в онлайн-эфире на портале siapress.


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12 октября в 10:46, просмотров: 720, комментариев: 3


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Комментарии:
Ю.Н.
не нравится
12 октября в 14:55
Даниил Борисович, почему стали реже бывать в Сургуте? Какие новости есть о "Снежном джазе"? Его не хватает.
Сергей Степанов
не нравится
12 октября в 16:00
Добрый день. Расскажите, к вам обращаются родители с просьбами пристроить/протолкнуть своих детей-пианистов?

Если бы вы не стали музыкантом, то кем вероятнее всего работали?
Ю.Н.
не нравится
12 октября в 16:04
Почему Вас так мало в iTunes? Выходят сольные записи на "Мелодии" в виде CD, есть пластинка, а в digital download - только пара Ваших концертов с Ваагном Айрапетяном и с Хиблой Герзмава.

Есть ли среди молодых пианистов те, кто на Вас произвели впечатление? В частности, в Сургуте год или два назад выступал Люка Дебарг - слушали ли Вы его программы, и если да, то каково Ваше мнение о нем и его перспективах?

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