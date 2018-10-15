Удивит. Джазмен Даниил Крамер сегодня исполнит Моцарта на сцене Сургутской филармонии

Всемирно известный джазмен, Народный артист России Даниил Крамер сегодня впервые предстанет перед сургутской публикой как исполнитель классики. На сцене Сургутской филармонии он сегодня исполнит произведения Моцарта в сопровождении Сургутского симфонического оркестра.

После официального концерта маэстро обещает джем-сейшн в ресторане учреждения культуры. В "бонусном" выступлении Крамеру помогут местные джазовые музыканты.

Даниил Крамер увлекся джазом для профессионального музыканта достаточно поздно - после 20 лет. Что подтолкнуло лучшего студента "гнесенки" изменить амплуа, как классическая музыка влияет на интеллект, а культура - на цивилизации, музыкант рассказал в онлайн-эфире на портале siapress.