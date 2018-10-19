​Международным волонтером может стать любой человек от 13-ти лет // ВИДЕО

В студии siapress.ru генеральный директор РОО «AVENTURA» Международное волонтерское агентство Югры Эльвира Гареева и координатор российских проектов Гузель Гареева.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Общее дело», которое поддерживает правительство Югры.
Посмотрел ваш сайт и предлагаю вам привести название к сути, чтобы не вводить людей в заблуждение. Не "международное волонтерское агентство", а "агентство международного волонтерства"? Это так то две большие разницы.
А так ничего, нормально, сам бы съездил куда-нибудь, но подходящих программ пока не вижу.