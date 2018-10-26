Оплата имущественных налогов за прошлый год. Ио начальника отдела камеральных проверок ИФНС в Сургуте Лилия Эмирова // ONLINE 26 октября в 11.00

26 октября в 11 часов в студии siapress.ru мы поговорим об оплате имущественных налогов за 2017 год с ио начальника отдела камеральных проверок № 4 ИФНС в Сургуте Лилией Эмировой.
Свои вопросы спикеру вы можете задавать в комментариях под анонсом.
26 октября в 11 часов в студии siapress.ru мы поговорим об оплате имущественных налогов за 2017 год с ио начальника отдела камеральных проверок № 4 ИФНС в Сургуте Лилией Эмировой.
Свои вопросы спикеру вы можете задавать в комментариях под анонсом.
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Где я могу как гражданин, показав уведомление об оплате из налогового органа оплатить налоги без предъявления паспорта гражданина РФ?