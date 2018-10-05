Интеллектуальному клубу Сургута – 10 лет. Председатель клуба Алексей Кучин и куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова // ONLINE 5 октября в 12:00

В этом году Интеллектуальному клубу Сургута исполняется 10 лет. За это время клубом была организована масса турниров по интеллектуальным играм и запущено несколько общественно значимых проектов: лекторий «Популярная наука в Сургуте» и «Музей под открытым небом». О результатах десятилетней работы и планах на будущее портал siapress.ru поговорит с председателем Интеллектуального клуба Алексеем Кучиным и куратором проекта «Музей под открытым небом» Ольгой Сидоровой во время онлайн-эфира 5 октября в 12:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под этим анонсом.