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Интеллектуальному клубу Сургута – 10 лет. Председатель клуба Алексей Кучин и куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова // ONLINE 5 октября в 12:00

В этом году Интеллектуальному клубу Сургута исполняется 10 лет. За это время клубом была организована масса турниров по интеллектуальным играм и запущено несколько общественно значимых проектов: лекторий «Популярная наука в Сургуте» и «Музей под открытым небом». О результатах десятилетней работы и планах на будущее портал siapress.ru поговорит с председателем Интеллектуального клуба Алексеем Кучиным и куратором проекта «Музей под открытым небом» Ольгой Сидоровой во время онлайн-эфира 5 октября в 12:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под этим анонсом.


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04 октября в 14:52, просмотров: 665, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:50
О, вопрос успеваю задать. Алексей, как вы оцениваете средний интеллект жителей Сургута?

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