Год юридического и бухгалтерского обслуживания - бесплатно//ОНЛАЙН 8 октября в 14.00

Уникальную меру поддержки субъектам малого и среднего бизнеса внедрила администрация Сургутского района.

Теперь начинающий (до года с момента регистрации) субъект предпринимательской деятельности - ООО и ИП - может воспользоваться бесплатными консалтинговыми услугами ассоциации по методическому, бухгалтерскому и юридическому сопровождению, в том числе - юридической регистрации предприятия.

О том, как стать участником этой программы, какие еще меры поддержки предпринимателей существуют в Сургутском районе и какие результаты они дают, Елена Мельникова расскажет в онлайн-эфире на портале siapress.ru 8 октября в 14.00.