​Что нового у «Альпинистов 60 параллели»? Расскажет руководитель проекта Константин Груздев // ONLINE 28 сентября в 11:00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru состоится беседа с Константином Груздевым, создателем проекта «Альпинисты 60 параллели».

28 сентября в 11:00 в прямом эфире наш гость расскажет о том, чем сейчас занимается их сообщество, какие вершины они планируют покорить, для чего нужно приходить в альпинизм, и как прошло первое в новом сезоне заседание Географического клуба Сургута.

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