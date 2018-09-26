Бодрый бизнес в Сургуте. Директор кофейни «Зерно» Михаил Михайлов // ONLINE, 26 сентября в 11:00

В Сургуте появляется все больше кофейных заведений, а популярность бодрящего напитка сложно переоценить. В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, мы пригласили в студию siapress.ru директора уютной specialty-кофейни «Зерно» Михаила Михайлова.

26 сентября в 11:00 наш гость расскажет о том, как создать собственный «бодрый бизнес», каковы отличия specialty-кофейни от остальных, как найти своего преданного кофемана в условиях жесткой конкуренции и какой кофе — самый лучший.

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