Проект «ДУМать и решать». Выпуск VII. Что с переселением из ветхого и аварийного жилья в Сургуте? ONLINE 28 сентября в 16:20

В последние недели в Сургуте в центре внимания оказалась ситуация с переселением из ветхого и аварийного жилья. Она напомним, по оценке многих наблюдателей, в том числе и депутатов городской думы, близка к критической – ни один из проведенных в этом году аукционов на покупку квартир для переселения так и не состоялся. О том, как почему сложилась такая ситуация портал siapress.ruпоговорит с заместителями председателя городской думы Артемом Кириленко и Максимом Слеповым, а также депутатом Василием Птицыным в рамках проекта «ДУМать и решать». Свои вопросы оставляйте в комментариях.