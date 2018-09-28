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Проект «ДУМать и решать». Выпуск VII. Что с переселением из ветхого и аварийного жилья в Сургуте? ONLINE 28 сентября в 16:20

В последние недели в Сургуте в центре внимания оказалась ситуация с переселением из ветхого и аварийного жилья. Она напомним, по оценке многих наблюдателей, в том числе и депутатов городской думы, близка к критической – ни один из проведенных в этом году аукционов на покупку квартир для переселения так и не состоялся. О том, как почему сложилась такая ситуация портал siapress.ruпоговорит с заместителями председателя городской думы Артемом Кириленко и Максимом Слеповым, а также депутатом Василием Птицыным в рамках проекта «ДУМать и решать». Свои вопросы оставляйте в комментариях.


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25 сентября в 10:14, просмотров: 691, комментариев: 3


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Комментарии:
Нина М.
не нравится
27 сентября в 20:28
1. Есть ли гарантии, что в октябре аукцион все же будет проведен?
2. Как долго будет рассматриваться вариант с выделением субсидии для жителей аварийных домов?
3. Почему чиновники два года ничего не предпринимали для решения этой проблемы?
4. Кому принадлежит земля на территории поселка Юность?
5. Вам известно, что, если хотя бы часть жителей поселка Юность не будет расселена до 2019 года, активисты будут обращаться за помощью в решении вопроса в высшие эшелоны власти?
6. Почему администрация не может договориться с застройщиками?
Нина М.
не нравится
Сегодня в 16:58
5. Вам известно, что, если хотя бы часть жителей поселка Юность не будет расселена до 2019 года, активисты будут обращаться за помощью в решении вопроса в высшие эшелоны власти?
vfhmzv01011925
не нравится
Сегодня в 16:59
Да работа велась по балкам там другая программа , но по аварийным домам не кому не было дела и после активного поднимания вопроса жителями началось движение и у депутатов. Почему не был поднят 4 вопрос

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