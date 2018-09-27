В последние года с ростом различных угроз тема общественной безопасности становится все более значимой. Коррупция, экстремизм, терроризм – всё это требует определенной стратегии и мер от властей. О том, какую работу на этом направлении проводят в Сургутском районе, мы поговорим с и.о начальника управления общественной безопасности администрации Сургутского района Василием Круковым во время онлайн-эфира 27 сентября в 15:00. Свои вопросы оставляйте в комментариях под этим постом.
Как защищается Сургутский район? И.о. начальника управления общественной безопасности администрации Сургутского района Василий Круков // ONLINE 27 сентября в 15:00
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