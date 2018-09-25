В Сургутской окружной клинической больнице после капитального ремонта возобновил работу хирургический корпус, где открылось новое отделение онкологии. Появилось ли новое высокотехнологичное оборудование, какие медицинские услуги оно позволит предоставлять, а также существует ли профилактика онкозаболеваний и что необходимо делать, если обнаружили заболевание — об этом и многом другом рассказали Алексей Аксарин, руководитель Межрайонного онкологического Центра, врач высшей категории, Юлия Видющенко, врач-онколог первой категории и Сергей Копейка, заведующий онкологическим отделением №2, врач-онколог высшей категории.
«Вероятность вылечивания онкозаболеваний на ранних стадиях составляет почти 100 процентов»
Онлайн-конференция с врачами-онкологами Сургутской ОКБ
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24 сентября в 14:42, просмотров: 744, комментариев: 0
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