В сентябре в Сургуте проходит месячник здорового сердца. Как сохранить сердечно-сосудистую систему, в каком случае нужно обращаться к врачу и с какого возраста следить за сердечной мышцей рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующая организационно-методическим отделом Окружного кардиологического диспансера Елена Милованова.
Кардиолог Елена Милованова: «Уровень холестерина нужно проверять, начиная со школьного возраста»
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
13 сентября в 18:41, просмотров: 703, комментариев: 4