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Кардиолог Елена Милованова: «Уровень холестерина нужно проверять, начиная со школьного возраста»

В сентябре в Сургуте проходит месячник здорового сердца. Как сохранить сердечно-сосудистую систему, в каком случае нужно обращаться к врачу и с какого возраста следить за сердечной мышцей рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующая организационно-методическим отделом Окружного кардиологического диспансера Елена Милованова.


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13 сентября в 18:41, просмотров: 703, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
13 сентября в 19:40
Лена, Жене привет передай;)
Жучка
не нравится
Сегодня в 09:11
Здравствуйте!
Скажите, какой средний «возраст» инфаркта?
Какую первую помощь можно оказать человеку с которым случился инфаркт?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:33
А как все-таки сердечно-сосудистая у россиян, чувствует себя в разных климатических зонах? Особенно при таком климате как в Сургуте. Ну, там, перепады давления, нехватка кислорода, низкие температуры.

Были же еще при СССР рекомендации, жить и работать не больше 3-5 лет в таких климатических условиях как в Сургуте.

Потянет ли моторчик продление пенсионного возраста? И в каком возрасте звенит звоночек, что пора съезжать из Сургута, и в какой климат лучше?
IrinaN
не нравится
Сегодня в 12:00
Добрый день, Елена Владимировна! Скажите, пожалуйста, каков стандарт обследования сердечно-сосудистой системы для людей пенсионного возраста? Моей маме 63 года дальше ношения холтера и езды на ‘велосипеде’ никто её не обследует, разве этого достаточно?У неё периодически возникают проблемы со здоровьем похожие на сердечные -боли в грудной клетке,потеря сознания,резкое изменение давления. Я понимаю,что государству не выгодно лечить пенсионеров, поэтому мы готовы обследоваться платно, но не знаем в каком порядке и какие обследования нужно сделать. Платно врач направления не даёт и бесплатно не обследует.
И ещё, спиральная КТ сердца может выявить проблемы, которые исследуют с помощью коронарографии, и быть основанием для её проведения либо наоборот причиной для того,чтобы принять решение что коронарография пока не нужна?
Какой специалист исследует именно сосуды, а не само сердце, в каких случаях нужно обращаться к нему?

С уважением, Ирина Наумова

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