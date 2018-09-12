«Люди выражают свое недовольство действиями администрации по переселению из ветхого жилья, отказываясь приходить на выборы» // ВИДЕО

В Сургуте прошли очередные выборы. Явка вновь была посредственной, а некоторые результаты оказались довольно неожиданными. Разобраться в этих итогах порталу siapress.ru поможет председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина во время онлайна 12 сентября в 12:00. Свои вопросы оставляйте в комментариях под этим анонсом.