Когда у «Петрушки» появится здание? Директор театра актера и куклы Алена Блинова // ONLINE 13 сентября в 14.00

Последние три года театр актера и куклы «Петрушка» проводит репетиции в полуразрушенном здании бывшего кинотеатра «Аврора», а спектакли показывает в Сургутской филармонии. 13 сентября директор театра Алена Блинова в студии СИА-ПРЕСС расскажет о перспективах появления собственного здания для этого заведения культуры и об открытии 28 театрального сезона.

Свои вопросы спикеру вы можете задавать в комментариях.