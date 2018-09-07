Почему я фотографирую? Просто потому, что у меня внутри что-то болит // ВИДЕО

Завтра в культурном центре «Порт» состоится открытие выставки «Молодые фотохудожники России» в рамках которой пройдет творческая встреча с членом Союза фотохудожников России Светланой Тарасовой. Но перед этим она посетит студию СИА-ПРЕСС, где в прямом эфире пообщается с корреспондентами и расскажет о том, почему современная фотография — это настоящее искусство.