Завтра в культурном центре «Порт» состоится открытие выставки «Молодые фотохудожники России» в рамках которой пройдет творческая встреча с членом Союза фотохудожников России Светланой Тарасовой. Но перед этим она посетит студию СИА-ПРЕСС, где в прямом эфире пообщается с корреспондентами и расскажет о том, почему современная фотография — это настоящее искусство.
Почему я фотографирую? Просто потому, что у меня внутри что-то болит // ВИДЕО
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06 сентября в 17:05, просмотров: 518, комментариев: 0
Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00