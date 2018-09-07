Ранее на siapress.ru мы публиковали материал о жизни сургутских бездомных. Своим опытом работы с этой непростой категорией лиц в нашем эфире поделятся директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин (Санкт-Петербург) и руководитель местной благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев. Свои вопросы спикерам вы можете задавать в комментариях под анонсом
Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00
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