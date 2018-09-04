Секреты викторины «Города Югры» - узнай у организаторов. Яков Черняк и Вячеслав Манин // ONLINE 4 сентября в 14:00

Продолжается историко-краеведческая викторина в рамках проекта "Многовековая Югра". 9 сентября состоится следующий большой тур, тема - "Города Югры". Организаторы обещают, что вопросы, как и в прошлый раз, будут непростыми, а значит - интересными. Но во время онлайн-эфира на нашем портале обещают дать несколько подсказок.

4 сентября также станет окончательно понятен и призовой фонд победителям, о чем мы также предполагаем переговорить с гостями студии председателем оргкомитета викторины «Югре - 900!», членом Общественной палаты Югры, директором Сургутской филармонии Яковом Черняком и представитель окружного организационного комитета Викторины "Города Югры", доцент Сургутского государственного университета Вячеслав Манин.