Как и чему учить школьника-иностранца. Проректор СурГПУ Владислав Засыпкин// ONLINE 28.08 в 15.00

Как учителю донести мысль до первоклассника? А если он еще и плохо понимает русский язык? А если его мама и вовсе не понимают этого языка, а в качестве переводчика сам ребенок? А если таких детей в классе больше половины?

Адаптация детей-мигрантов в российской системе образования остается одной из самых острых тем. Сургутские ученые еще несколько лет назад проанализировали проблемы, с которыми сталкиваются педагоги. И нашли ответы. Их и обсудим в студии siapress накануне нового учебного года 28 августа в 15.00.