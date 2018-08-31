На этой неделе депутат Государственной Думы Александр Сидоров работает в Сургуте и других городах Югры. Цель поездки - встреча с избирателями. Но задать вопрос политику можно будет и через комментарии под этим анонсом. Сидоров пообещал прийти в студию siapress.ru утром 31 августа.
Готов ответить лично. В онлайн-студии siapress.ru - депутат Государственной Думы Александр Сидоров. Трансляция состоится 31 августа в 11.00
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27 августа в 12:13, просмотров: 1321, комментариев: 12