Готов ответить лично. В онлайн-студии siapress.ru - депутат Государственной Думы Александр Сидоров. Трансляция состоится 31 августа в 11.00

На этой неделе депутат Государственной Думы Александр Сидоров работает в Сургуте и других городах Югры. Цель поездки - встреча с избирателями. Но задать вопрос политику можно будет и через комментарии под этим анонсом. Сидоров пообещал прийти в студию siapress.ru утром 31 августа.