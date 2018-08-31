16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,0821   EUR  79,6765  

Готов ответить лично. В онлайн-студии siapress.ru - депутат Государственной Думы Александр Сидоров. Трансляция состоится 31 августа в 11.00

На этой неделе депутат Государственной Думы Александр Сидоров работает в Сургуте и других городах Югры. Цель поездки - встреча с избирателями. Но задать вопрос политику можно будет и через комментарии под этим анонсом. Сидоров пообещал прийти в студию siapress.ru утром 31 августа.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

27 августа в 12:13, просмотров: 1321, комментариев: 12


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
27 августа в 13:12
ну вопрос один - почему здесь писал одно про пенсионную реформу, а по факту проголосовал за.
альберт леонов
не нравится
27 августа в 13:26
Одно понять не могу: избирали жители Сургута и Нижневартовска, а голосовали: как партия велела....
Иван Меньшенин
не нравится
27 августа в 13:47
Готов ли Александр положить мандат на стол Володину, если Госдума примет все-таки этот законопроект?
Моби Иван Меньшенин
не нравится
27 августа в 14:06
зачем ложить мандат, если он проголосовал ЗА?
Сергей Б Моби
не нравится
27 августа в 15:36
Пусть отрекется, все равно привычно, много раз уже делал со времен СССР.
Сергей Б
не нравится
27 августа в 16:29
ВОПРОС

Александр Леонидович, а что с размерами пенсий предвидится? И на какой размер пенсии претендуете лично вы? У вас же нет тайн от народа?
Слава Докер Сергей Б
не нравится
27 августа в 19:10
обычная депутатская пенсиёшка + свечной заводик
Иван Меньшенин Моби
не нравится
28 августа в 14:47
Ну, как вариант, его заставила партийная дисциплина. И тут он, как настоящий мужчина-самурай, говорит, что не может вынести этого позора и уходит из партии, громко хлопнув дверью.
Сергей Б Иван Меньшенин
не нравится
28 августа в 17:04
На харакири намекаете?
Плохо, что у нас не Япония.
Жучка
не нравится
29 августа в 17:10
Здравствуйте!
1. Скажите, в новых поправках о пенсионной реформе есть прописанные гарантии о повышении пенсии пенсионерам? Если нет, есть ли у Вас полномочия попросить их внести в законопроект?
2. Есть болезни, при которых человеку трудно работать до предлагаемого пенсионного возраста, можете предложить, отстоять, при очередном обсуждении пенсионной реформы, право на досрочный выход на пенсию людям, по существующему сейчас пенсионному возрасту, перенёсшим инсульт, инфаркт, онкологию?
3. Какие у Вас были предложения в проект к поправкам о повышении пенсионной реформы?
4. Вы взяли слово при обсуждении реформы?
5. Для людей, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях к ним приравненных, сохранились особые условия для выхода на пенсию?
6. Как Вы считаете, можно прожить на пособие по безработице, людям предпенсионного возраста, в размере 11 000 руб.?
Заранее благодарю за ответы.
Моби
не нравится
30 августа в 09:57
Уважаемый Александр Леонидович! Вы в первом чтении проголосовали, в том числе, за повышение пенсионного возраста женщинам на 8 лет. Будете ли вы последовательны и выступите против популистичных заявлений президента о 5 годах?
Жучка
не нравится
Сегодня в 02:50
При обсуждении пенсионной реформы было предложено отменить пенсионные надбавки депутатам Госдумы и сенаторам Совфеда, в том числе и тем кто их заслужил. Вы поддержали эту инициативу?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»

«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»
Интервью с директором ассоциации «ЖКХ Контроль Югры» Олегом Шияном
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:22
38 1
Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»

Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»
Председатель Филармонического общества Югры — об Иосифе Кобзоне
Ольга Пилецкая, председатель Филармонического общества Югры 30 августа в 20:16
323 1
Насильники, сатанисты и подростки с автоматами

Насильники, сатанисты и подростки с автоматами
Тайная жизнь заброшенного сургутского «морга»
Анастасия Семихатских 30 августа в 17:10
865 5
Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»

Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»
Директор театра актера и куклы «Петрушка» — о кончине Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 16:38
353 1
Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»

Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»
Директор Сургутской филармонии прокомментировал смерть Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 15:49
347 0
Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой

Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 14:44
318 0
​Когда врачи не лечат

​Когда врачи не лечат
К кому обращаться пациенту, если он недоволен качеством оказанных медицинских услуг. Или даже не оказанных
Анастасия Якупова 30 августа в 14:07
417 1
Нет слепоты гуще, чем добровольная!

Нет слепоты гуще, чем добровольная!
​В очередной раз провел прием жителей по личным вопросам.И в очередной раз с сожалением вынужден признать: в большинстве ситуаций люди сами доводят проблему до критической точки.
Ринат Айсин, депутат думы Югры 30 августа в 09:34
543 21
Плевок в лицо

Плевок в лицо
Все лето людям морочили голову, что реформу придумали проклятые либералы из окружения Медведева, и рано или поздно Путин этому положит конец
Федор Крашенинников, политолог 29 августа в 18:29
596 0
​Альфа

​Альфа
Хотите посмотреть, как люди выживали без сотовых телефонов? Вам сюда. Холод, опасности на каждом шагу и ни единой живой души вокруг
Светлана Мосендз, кинолюбитель 29 августа в 15:57
391 1
Что стоит за отставками в строительном блоке Сургута

Что стоит за отставками в строительном блоке Сургута
Сегодня направление надо не просто возглавить, а спасать от коллапса – и уже случившегося по многим направлениям, и неумолимо грозящего.
Маргарита Стройнова 28 августа в 12:53
1292 2
Президент России Владимир Путин уволил главного следователя Югры Анвара Ахмедзянова

Президент России Владимир Путин уволил главного следователя Югры Анвара Ахмедзянова

Ранее силовика уже отстраняли от должности
Константин Шперлинг 28 августа в 23:00
675 0
Кто на свете всех страшнее?

Кто на свете всех страшнее?
Народу в очередной раз покажут, что мирно, путем волеизъявления граждан в России важнейшие вопросы решить невозможно
Александр Мазурин 28 августа в 14:39
913 34
​Флешмобы с выстраиванием машин в слова могут стать традиционными для Сургута

​Флешмобы с выстраиванием машин в слова могут стать традиционными для Сургута
Анастасия Якупова 27 августа в 20:31
1071 15
Первоклашкам придется потесниться: в Сургуте острый дефицит учебных мест

Первоклашкам придется потесниться: в Сургуте острый дефицит учебных мест
Причина тому — разрастающиеся многоэтажные жилые комплексы
Анастасия Семихатских 27 августа в 17:42
711 0
​«Мне иной раз говорят, что я сумасшедшая и люблю собак больше, чем людей»

​«Мне иной раз говорят, что я сумасшедшая и люблю собак больше, чем людей»
Интервью с новым руководителем фонда помощи животным «Потеряшки» Юлией Давыдовой
Надежда Макаренко 27 августа в 16:38
532 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика