«Отлов должен заниматься именно агрессивными собаками, представляющими реальную опасность» //ВИДЕО

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru состоялась беседа с Юлией Давыдовой — новым руководителем известного в Сургуте фонда помощи животным «Потеряшки».
В прямом эфире наша
гостья рассказала о том, чем сейчас занимается их организация, какие решения по
вопросу бездомных животных были приняты во время проведения последнего круглого
стола в администрации города, с какими инициативами выступают «Потеряшки», и
как в Сургуте уживаются два крупных общественных движения по защите прав
братьев наших меньших.
Нужно ли зоозащитникам города объединяться для достижения лучшего эффекта? Почему люди проходят мимо и не делают замечания безответственным владельцам животных? Необходим ли в Сургуте закон о содержании не более двух кошек или собак в квартире, подобный недавно принятому в Тольятти?
Обо всем этом — в нашем интервью.