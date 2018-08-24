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«Отлов должен заниматься именно агрессивными собаками, представляющими реальную опасность» //ВИДЕО

Онлайн-интервью с новым руководителем фонда помощи животным «Потеряшки» Юлией Давыдовой

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru состоялась беседа с Юлией Давыдовой — новым руководителем известного в Сургуте фонда помощи животным «Потеряшки».

В прямом эфире наша гостья рассказала о том, чем сейчас занимается их организация, какие решения по вопросу бездомных животных были приняты во время проведения последнего круглого стола в администрации города, с какими инициативами выступают «Потеряшки», и как в Сургуте уживаются два крупных общественных движения по защите прав братьев наших меньших.
Нужно ли зоозащитникам города объединяться для достижения лучшего эффекта? Почему люди проходят мимо и не делают замечания безответственным владельцам животных? Необходим ли в Сургуте закон о содержании не более двух кошек или собак в квартире, подобный недавно принятому в Тольятти?

Обо всем этом — в нашем интервью.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 655, комментариев: 2


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Комментарии:
Миледи
не нравится
Сегодня в 12:54
Полностью согласна с тем, что отлавливать нужно именно агрессивных, одичавших. Адаптироваться к жизни в семье, в квартире, даже если кто-то пожелает их взять, будет крайнесложно, наверное даже невозможно. Их становится все больше, они нападают на тех же бездомных животных, на тех же собак, раздирают кошек. Буквально сегодня ночью под нашим балконом 4 большие собаки разодрали кота. Это длилось менее минуты, котику нельзя было помочь. Бегают они давно, устраивают грызню и медлу собой. Отлов? Сообщали, а зачем им рисковать своими, простите, булочками и бегать за опасной собакой, когда можно выполнить план, набрав сокойных или тех же потеряшек? Усыплять гуманно? Тоже не слышали. Сами ликвидируются. Об этом говорят давно и много, но за руку не поймали, ведь проверки-то для галочки делают и по звонку: "сейчас мы к вам придем, готовьтесь". Спокойных собрали, а эти как ходили так и ходят. Дерут животных и будут продолжать до тех пор, пока не дойдет очередь до человека. Вот тогда уже зашевелятся сотрудники отлова. А пока, ребята, слушаем лай, рев, вой, визг, отчаянные крики котов от боли и страха, смотрим на кровь под окнами. И ждем.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 13:43
Отлов и ликвидация! Третьего не дано! Поймали и ликвидировали!
Все! Ни каких передержек, ни каких передач в добрые руки!
Тогда можно контролировать ситуацию. Вышел выгулять собаку, отпустил ее побегать, изловить и ликвидировать! Только так приучим людей ответственно относиться к своим питомцам.

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