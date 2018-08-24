«Отлов должен заниматься именно агрессивными собаками, представляющими реальную опасность» //ВИДЕО

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru состоялась беседа с Юлией Давыдовой — новым руководителем известного в Сургуте фонда помощи животным «Потеряшки».

В прямом эфире наша гостья рассказала о том, чем сейчас занимается их организация, какие решения по вопросу бездомных животных были приняты во время проведения последнего круглого стола в администрации города, с какими инициативами выступают «Потеряшки», и как в Сургуте уживаются два крупных общественных движения по защите прав братьев наших меньших.

Нужно ли зоозащитникам города объединяться для достижения лучшего эффекта? Почему люди проходят мимо и не делают замечания безответственным владельцам животных? Необходим ли в Сургуте закон о содержании не более двух кошек или собак в квартире, подобный недавно принятому в Тольятти?

Обо всем этом — в нашем интервью.