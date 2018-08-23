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Пенсионная реформа - причины и последствия. Депутат Государственной Думы Владимир Сысоев// ONLINE 23 августа в 10.00

Летние каникулы для депутатов Государственной Думы в этом году не задались. Отдохнуть толком не получилось: то законопроект о повышении НДС надо рассмотреть и одобрить, то окончательно решить, что делать дальше с пенсиями россиян. Обстановка в парламенте достаточно жаркая. О том, как принимаются жизненно важные для граждан России решения в эфире siapress расскажет депутат Государственной Думы Владимир Сысоев. Вопросы гостю можно задавать в комментариях под анонсом


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21 августа в 11:59, просмотров: 928, комментариев: 13


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Комментарии:
Сергей Б
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21 августа в 15:21
Если народные избранники не справляются с оказанным им доверием и из года в год пропускают непопулярные для народа меры, усугубляющие его положение, не кажется ли вам такое депутатство не совсем порядочным в отношении населения? Нет, я конечно не призываю к харакири, но все-таки.
Сергей Глинских
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22 августа в 13:53
Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Согласно действующему законодательству субъекты законодательной инициативы могут вносить поправки в текст законопроектов до второго чтения в ГД. Как Вы относитесь к инициативе внести поправки к законопроекту по повышении пенсионного возраста в части оставить без изменений возраст выхода на пенсию лицам проживающим в условиях приравненных к условиям Крайнего Севера. Готовы ли Вы сами как субъект правотворческой инициативы внести такие поправки?
Моби
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22 августа в 14:03
"оставить без изменений возраст выхода на пенсию лицам проживающим в условиях приравненных к условиям Крайнего Севера".- эта норма давно устарела - все эти северные льготы нужны были тогда, когда люди в диких условиях осваивали север. Сейчас работа на севере ничем принципиально не отличается - современная техника и условия быта упростили жизнь
Сергей Глинских
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22 августа в 14:05
Насколько я понимаю для Ваших коллег из ЕР инициатива правительства о пенсионной реформы была такой же неожиданностью как и для всех. Как они ее восприняли? Испугались? Может стали обвинять Аппарат Президента в подставе? Насколько они сейчас озабочены теми рисками для их политической карьеры в связи с поддержкой ими сверх непопулярной пенсионной реформы. Как Вы думаете, что ожидает ЕР в ближайшем времени и на следующих парламентских выборах в ГД?
Сергей Глинских
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22 августа в 14:43
Как сообщают местные СМИ, Комарова подписала положительный отзыв на законопроект по повышению пенсионного возраста. В СМИ есть фото этого документа, на котором видны реквизиты и подпись Губернатора. При этом нет никакой информации подтверждающий этот факт в официальных источниках. Более того нет вообще ни каких комментарий Комаровой относительно пенсионной реформы.
Правительство и аппарат Губернатора скрывает этот факт.
Так когда я обратился к помощнику Губернатора Першину он сказал, что не компетентен в этом вопросе и предложил обращается в департамент общественных связей.
В департаменте общественных связей подтверждают, что Комарова не как не комментировала повышение пенсионного возраста, а что касается подписания отзыва то они не знают.
Кроме того я обратился к руководителю управления документационного обеспечения (через него проходят все документы) и попросил по реквизитам найти отзыв, оказалась что в отделе не работают компьютеры и они не могут этого сделать.
Как Вы считаете такая позиция укрывательства которою заняло правительство ХМАО и аппарат Губернатора не приведет ли к удару по репутации самой Комаровой, которую обвинят в трусости и нежелании отвечать за свои решения?
Сергей Глинских
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22 августа в 14:57
Одной из главных претензий которую предъявляют к правительству РФ в том, что они не предоставили в Думу РФ ни каких экономических расчетов, прогнозов тех последствий к которым может привести такое повышение, социальных исследований и.т.д ну то есть серьезных расчетов и исследований по этой теме. Перечислите пожалуйста все документы которые поступили к Вам как к депутату от правительства по вопросу голосования по законопроекту повышающим пенсионный возраст к первому чтению.
Dochimacho Моби
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22 августа в 15:04
климат современная техника тоже упростила?
Сергей Б Dochimacho
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22 августа в 17:02
Одно верно – эта норма давно устарела. В США в компаниях ведущих добычу ресурсов в таких же климатических условиях как в Сургуте з/п начинается с 10 тыс. долляров у уборщицы. И больше трех лет там не держат, страховые компании не хотят на выплаты по потере здоровья тратится. Ну, так там профсоюзы работают.
Может местным труженикам оторвать задницы от насиженного и позаботится о новых нормах оплаты труда? Народные представители явно утруждать себя этим не будут. А на нет и суда нет.

Моби Dochimacho
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22 августа в 17:04
дырявый краз, на котором работали в 80-х и теплый камаз сейчас и комфортные бытовки это не одно и то же. Или ты на работе до сих пор испытываешь тяготы и лишения комсомольцев 70-х и 80-х?
Сергей Б
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22 августа в 17:22
Вот он типичный россиянин, Моби – я в тяжелых климатических условиях за гроши горбатился, теперь пусть эти за пайку горбатятся. В таком случае что с народных избранников спрашивать, они же тоже типичные россияне и внемлют гласу народа.
альберт леонов
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Сегодня в 08:05
Меня интересует один вопрос на злобу дня:
Зачем Нам выбирать губернатора Тюменской области?
У Нас свой есть , ровно как и на Ямале?
Или Тюменский выше по статусу и положению и может раздавать указания губернаторам северных округов?
Dochimacho Моби
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Сегодня в 09:14
я ещё раз говорю о КЛИМАТЕ. При чём тут технические условия? Дефицит кислорода и бесконечные перепады давления что в дырявом КРАЗе, что в современном КАМАЗе одинаковы.
Сергей Б
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Сегодня в 10:35
Моби надо на Марс отправить, в современном КАМАЗе.

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