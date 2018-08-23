Пенсионная реформа - причины и последствия. Депутат Государственной Думы Владимир Сысоев// ONLINE 23 августа в 10.00

Летние каникулы для депутатов Государственной Думы в этом году не задались. Отдохнуть толком не получилось: то законопроект о повышении НДС надо рассмотреть и одобрить, то окончательно решить, что делать дальше с пенсиями россиян. Обстановка в парламенте достаточно жаркая. О том, как принимаются жизненно важные для граждан России решения в эфире siapress расскажет депутат Государственной Думы Владимир Сысоев. Вопросы гостю можно задавать в комментариях под анонсом