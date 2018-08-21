Острый бизнес. Руководитель сети магазинов ножей «Сибирский Клинок» Светлана Гугняк // ONLINE 21 августа в 15:00

В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, мы продолжаем знакомить сургутян с молодыми предпринимателями города и округа. В студии siapress.ru – руководитель сети магазинов ножей «Сибирский Клинок» Светлана Гугняк. Свои вопросы спикеру вы можете задавать в комментариях под анонсом.