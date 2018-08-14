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Земля для льготников в районе. Заместитель начальника управления жилищной политики администрации Сургутского района Оксана Малышева // ONLINE 14 августа в 14:00

В округе сложилась достаточно непростая ситуация с выделением земли для льготников под жилую застройку. Во многих муниципалитетах не хватает участков с необходимой инфраструктурой и неизвестно, когда ситуация улучшиться. Касается это и Сургутского района. О том, как обстоят дела в муниципалитете и какие альтернативы есть для льготников мы поговорим с заместителем начальника управления жилищной политики администрации Сургутского района Оксаной Малышевой в ходе онлайн-интервью 14 августа в 14:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 426, комментариев: 0


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