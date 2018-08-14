Как слепить бизнес из глины — расскажет руководитель филиала гончарной школы «Колокол» в Сургуте Анастасия Наумова // ONLINE 14 августа, 11:00

В студии siapress.ru состоится беседа с художницей и создательницей филиала гончарной школы «Колокол» в Сургуте Анастасией Наумовой. В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, наша гостья расскажет о том, как начать собственное дело с нуля, каких успехов добилась гончарная школа за минувший год, как обучить персонал и создать моду на глину.

Смотрите прямой эфир — 14 августа, во вторник, в 11:00.

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