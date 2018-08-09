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Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как бороться с аптечной наркоманией? // ONLINE 9 августа в 15:00

В Сургуте общественники в ходе рейдов по аптекам продолжают фиксировать нарушения, связанные с продажей наркотических препаратов без рецепта. О масштабах проблемы заговорили даже депутаты городской думы и дискуссия о мерах воздействия на нерадивых предпринимателей возобновилась с новой силой. О том, насколько серьезна ситуация и какие методы решения проблемы аптечной наркомании есть на сегодняшний день, портал siapress.ruпоговорит с депутатом думы города Валерием Голодюком и начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту Дмитрием Нефёдовым в ходе онлайн-интервью в рамках проекта «ДУМать и решать» 9 августа в 15:00. Свои вопросы можно оставлять в комментариях под анонсом.


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06 августа в 14:27, просмотров: 1071, комментариев: 8


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Комментарии:
Олег Избаш
не нравится
07 августа в 14:10
Добрый день. Я один из организаторов общественного движения «Народный Патруль». Мы пресекаем продажи рецептурных препаратов без рецепта. Мы проделали серьёзную работу для уменьшения продаж в городе Сургуте. Скажите, поддерживают ли местные власти наши начинания? Если поддерживают, тогда какие конкретно действия будут предприниматься для помощи нашему движению?
Швондер
не нравится
07 августа в 14:18
Закрыть бы вас с движением вашим убогим. Суток на 10
Tenoten Олег Избаш
не нравится
07 августа в 15:33
Боже упаси таких как вы поддерживать.
Олег Избаш Tenoten
не нравится
07 августа в 17:05
Почему?
Сергей Б
не нравится
07 августа в 17:33
Моадой чеовек, потому, что мы уские дуг дужку не сдаем.
Моби
не нравится
07 августа в 17:50
"Как бороться с аптечной наркоманией?" - чиновникам и правоохранительным органам всего лишь выполнять свою работу добросовестно. Всё.
Моби
не нравится
07 августа в 17:51
упс, и не с наркоманией бороться надо, а с наркомафией
Сергей Б Олег Избаш
не нравится
07 августа в 18:05
Потому, что такие народные начиная, с благой целью, в России обычно заканчиваются красным террором и трудовыми лагерями.
Свежий пример, только с аранжево-коричневым оттенком, совсем рядом.

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