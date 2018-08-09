Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как бороться с аптечной наркоманией? // ONLINE 9 августа в 15:00

В Сургуте общественники в ходе рейдов по аптекам продолжают фиксировать нарушения, связанные с продажей наркотических препаратов без рецепта. О масштабах проблемы заговорили даже депутаты городской думы и дискуссия о мерах воздействия на нерадивых предпринимателей возобновилась с новой силой. О том, насколько серьезна ситуация и какие методы решения проблемы аптечной наркомании есть на сегодняшний день, портал siapress.ruпоговорит с депутатом думы города Валерием Голодюком и начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту Дмитрием Нефёдовым в ходе онлайн-интервью в рамках проекта «ДУМать и решать» 9 августа в 15:00. Свои вопросы можно оставлять в комментариях под анонсом.