Проект «ДУМать и решать». Выпуск VI. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 17 августа в 15:00

В Сургуте вовсю идет кампания по ремонту дорог. Активное участие в ней принимают и депутаты городской думы, которые инспектируют отдельные участки дорожной сети, на которых проводятся работы. Как проходит ремонтная кампания и каково текущее состояние дорог в городе? По каким принципам перекрываются улицы? На каких участках сохраняется колейность? На эти и другие вопросы портал siapress.ru постарается ответить вместе с председателем думы Сургута Надеждой Краснояровой и заместителем директора компании «Автодорстрой» Исой Юсуповым во время онлайн-эфира 17 августа в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под анонсом.