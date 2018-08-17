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Проект «ДУМать и решать». Выпуск VI. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 17 августа в 15:00

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В Сургуте вовсю идет кампания по ремонту дорог. Активное участие в ней принимают и депутаты городской думы, которые инспектируют отдельные участки дорожной сети, на которых проводятся работы. Как проходит ремонтная кампания и каково текущее состояние дорог в городе? По каким принципам перекрываются улицы? На каких участках сохраняется колейность? На эти и другие вопросы портал siapress.ru постарается ответить вместе с председателем думы Сургута Надеждой Краснояровой и заместителем директора компании «Автодорстрой» Исой Юсуповым во время онлайн-эфира 17 августа в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под анонсом.


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27 июля в 10:32, просмотров: 980, комментариев: 7


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Комментарии:
Швондер
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28 июля в 12:02
Два вопроса
1. когда уберут дурацкие дыры с пластмассовыми блоками на 50 лет? были же временные нормальные плавные углубления. Нет надо комиссией приехать, щеки надуть, ямы раздолбить. В итоге полтора землекопа на гектар ковыряют и дело стоит.
2. Идея с остановками сдулась окончательно? Жара же ненадолго
Флудер
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28 июля в 16:18
Я видел в Швеции, что под асфальт кладут специальную сетку: снаружи пластиковая, внутри металл довольно жесткий. Как раз от сжимания-разжимания почвы при заморозка и потеплениях. Срок службы 50 лет. Говорят, "Сургутнефтегаз" такую для своих дорог закупает громадными рулонами. А в городе такую кладут?
альберт леонов
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30 июля в 09:25
Меня интересует один вопрос: колейность на дорогах почему получается:
нарушение технологии укладки полотна
применение материалов не соответствующих ППР
или все вместе взятое.
Большой
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30 июля в 09:49
Почему контроль за ремонтом дорог осуществляет представительная (Дума), а не исполнительная (Администрация) власть в городе? Каждый должен выполнять свои обязанности на высоком уровне, тогда депутаты (по желанию(зову сердца), а не за доп. плату) могут присутствовать при контроле за работами дорожников!
Большой
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30 июля в 09:51
Знает ли председатель Думы о наличии муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог?
Швондер
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14 августа в 09:58
1. Повторю пост от 28 июля. Доколе?
2. Будет ли доделана недоделанная часть ул Маяковского? Или вся энергия чиновного нарциссизма уйдет в свисток проектирования и преподнесения межколхозного проезда д. Белый Яр - село Сургут?
Вольдемар Швондер
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14 августа в 10:15
на 50 лет до сих пор анархия, водятлы как в пятнашки режктся, особенно на маршрутках. В пятницу 40 маршрут попал из-за этого в дтп, чуть не перевернулся

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