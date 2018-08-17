В Сургуте вовсю идет кампания по ремонту дорог. Активное участие в ней принимают и депутаты городской думы, которые инспектируют отдельные участки дорожной сети, на которых проводятся работы. Как проходит ремонтная кампания и каково текущее состояние дорог в городе? По каким принципам перекрываются улицы? На каких участках сохраняется колейность? На эти и другие вопросы портал siapress.ru постарается ответить вместе с председателем думы Сургута Надеждой Краснояровой и заместителем директора компании «Автодорстрой» Исой Юсуповым во время онлайн-эфира 17 августа в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под анонсом.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск VI. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 17 августа в 15:00
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27 июля в 10:32, просмотров: 980, комментариев: 7
1. когда уберут дурацкие дыры с пластмассовыми блоками на 50 лет? были же временные нормальные плавные углубления. Нет надо комиссией приехать, щеки надуть, ямы раздолбить. В итоге полтора землекопа на гектар ковыряют и дело стоит.
2. Идея с остановками сдулась окончательно? Жара же ненадолго