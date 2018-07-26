​Как работают поисковики в округе расскажет президент РОО «Поиск пропавших людей-Югра» Андрей Аиткулов // ONLINE 26 июля в 12.00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного правительством Югры, в студии siapress.ru пройдет онлайн-конференция с президентом РОО «Поиск пропавших людей-Югра» Андреем Аиткуловым.
Свои вопросы спикеру вы можете оставлять в комментариях под анонсом.
В рамках проекта «Общее дело», поддержанного правительством Югры, в студии siapress.ru пройдет онлайн-конференция с президентом РОО «Поиск пропавших людей-Югра» Андреем Аиткуловым.
Свои вопросы спикеру вы можете оставлять в комментариях под анонсом.
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