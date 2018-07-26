Для российских школьников сейчас самая пора летнего отдыха. Кто-то уехал на море, кто-то – в лагерь, а кто-то остался дома. О том, как и где отдыхают дети из Сургутского района портал siapress.ruпоговорит с начальником отдела организации и обеспечения отдыха детей администрации Сургутского района Ольгой Лазаревой во время онлайн-интервью 26 июля в 11:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под анонсом.
Детский отдых в районе. Начальник отдела организации отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
23 июля в 13:08, просмотров: 890, комментариев: 2
Отправила сына в лагерь в г. Бердск (Новосибирская область), отзывы у ребёнка восторженные: проходит профилактическое лечение, интересная программа, организация досуга. Сын счастлив, что поехал в этот лагерь, а значит, счастливы родители.
С уважением, Черкашина Елена Леонидовна/