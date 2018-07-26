Детский отдых в районе. Начальник отдела организации отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00

Для российских школьников сейчас самая пора летнего отдыха. Кто-то уехал на море, кто-то – в лагерь, а кто-то остался дома. О том, как и где отдыхают дети из Сургутского района портал siapress.ruпоговорит с начальником отдела организации и обеспечения отдыха детей администрации Сургутского района Ольгой Лазаревой во время онлайн-интервью 26 июля в 11:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях под анонсом.