В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, мы продолжаем знакомить сургутян с молодыми предпринимателями города и округа. В студии siapress.ru – директор творческого центра «Пространство» Артем Злобин. Свои вопросы спикеру вы можете задавать в комментариях под анонсом.
«Признаться себе, что я плохо выступаю перед публикой – для человека это тяжело» // ВИДЕО
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23 июля в 11:07, просмотров: 633, комментариев: 0
Детский отдых в районе. Начальник отдела организации отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00