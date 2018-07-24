В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, мы продолжаем знакомить сургутян с молодыми предпринимателями города и округа. В студии siapress.ru — владельцы мастерской «И бегут ко мне деревья» Владислав Литвиченко и Сергей Беккер
Наши изделия из дерева — эксклюзивные, пока мы не хотим переходить к массовому производству // ВИДЕО
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20 июля в 17:47, просмотров: 1247, комментариев: 0
Детский отдых в районе. Начальник отдела организации отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00