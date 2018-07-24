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​Когда появится место для тренировок, на улицах Сургута станет меньше гонщиков // ВИДЕО

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru руководитель автомобильного клуба «Табу» Кирилл Зелинский и организатор Ugra Drift Festival Александр Зелинский. Мы говорили о развитии автоспорта в Сургуте и Югре.


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20 июля в 17:46, просмотров: 1204, комментариев: 2


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Комментарии:
Жучка
не нравится
21 июля в 16:30
Здравствуйте!
Существуют ли согласованные с Администрацией Сургута официальные площадки для проведения ваших мероприятий?
Переходит ли ваше увлечение на дороги общего пользования и в какое время?
На дорогах Сургута, особенно вечером, можно часто встретить колонны байкеров со скоростью, которая не соответствует установленной ПДД. Вы как-то привлекаете их в свои клубы, проводите инструкции по соблюдению ПДД?
Спасибо!
Моби
не нравится
Сегодня в 12:12
"Когда появится место для тренировок, на улицах Сургута станет меньше гонщиков " - когда "гонщики" будут соблюдать ПДД, а ГИБДД начнет привлекать их к ответственности. Вот когда. Никто не обязан места для тренировок кому-то предоставлять.

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