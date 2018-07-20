Как в Сургуте воссоздают прошлое. Директор клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов // ONLINE 20 июля в 11:00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Ханты-Мансийского автономного округа, в студии siapress.ru побеседует с руководителем Общественного объединения «Клуб исторической реконструкции «Арсенал» Сергеем Кальтиновым. Мы поговорим о том, как в Сургуте воссоздают события прошлого, сколько любителей реконструкции в городе и тяжело ли бегать в историческом обмундировании зимой в ходе онлайн-интервью 20 июля в 11:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.