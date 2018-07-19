«Изначально ​НКО рождались на стыке социальной боли...» // ВИДЕО

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Ханты-Мансийского автономного округа, в студии siapress.ru побеседовал с Полиной Лебедевой — директором некоммерческого партнерства «Ассоциация бизнес-тренеров Югры «Форсайт».

Во время прямого эфира наша гостья рассказала о том, чем занимается ассоциация «Форсайт», как можно создать собственную некоммерческую организацию и какие НКО действительно нужны округу и Сургуту.

Кроме того, Полина Лебедева поделилась советами с начинающими инициативными гражданами, подсказала, где искать искать поддержки молодой НКО, и раскрыла некоторые тонкости получения президентского гранта.