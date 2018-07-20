К чему пришел Сургутский район за первые шесть месяцев 2018 года? Глава Сургутского района Андрей Трубецкой // ONLINE 20 июля в 14:00

В середине года в России принято подводить промежуточные итоги и планировать работу на следующие шесть месяцев. Это касается как частных фирм, так и целых государственных ведомств. Не является исключением и Сургутский район, который прошлый год смог завершить с массой позитивных итогов. О том, удалось ли продолжить плодотворную работу в 2018 году, мы поговорим с главой Сургутского района Андреем Трубецким во время онлайн-интервью 20 июля в 14:00. Свои вопросы можно задавать в комментариях под этим постом.