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К чему пришел Сургутский район за первые шесть месяцев 2018 года? Глава Сургутского района Андрей Трубецкой // ONLINE 20 июля в 14:00

В середине года в России принято подводить промежуточные итоги и планировать работу на следующие шесть месяцев. Это касается как частных фирм, так и целых государственных ведомств. Не является исключением и Сургутский район, который прошлый год смог завершить с массой позитивных итогов. О том, удалось ли продолжить плодотворную работу в 2018 году, мы поговорим с главой Сургутского района Андреем Трубецким во время онлайн-интервью 20 июля в 14:00. Свои вопросы можно задавать в комментариях под этим постом.


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16 июля в 11:30, просмотров: 1207, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
не нравится
16 июля в 13:23
Заголовок как будто "К полному краху"
Сергей Б
не нравится
16 июля в 13:24
Если, государственное ведомство не справилось с планами, а руководитель при этом не покидает должность, а продолжает руками водить, то в чем смысл такого планирования?
Сергей Б
не нравится
16 июля в 13:33
Пожелание. А можно онлайн-интервью в стиле хип-хоп? Прикольно получится.
Аванес
не нравится
17 июля в 23:57
Все потуги нынешнего руководства района по запуске пыли в глаза о безудержной инвестиционной деятельности несомненно принесли результат в виде благосклонности губернатора и иже с ними. Вопрос главе: вы уже вступили в ряды саентологической церкви или пока на испытательном сроке у своего идейного покровителя в правительстве ХМАО?
Бобер
не нравится
18 июля в 10:04
Можно вопрос по существу? Будет ли все-таки построена в районе школа в концессию? А то в Югре к 2025 году должно быть построено какое-то нереальное количество объектов. На дворе - лето 18 года, и пока никаких особых подвижек в этом вопросе еще нет. А время-то тикает...
Сергей Б Бобер
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18 июля в 11:24
Вы такой вопрос ему задаете, думаете, Трубецкой до 2025 года досидит?..
Вжух
не нравится
18 июля в 11:49
Комментарии ради комментариев, а не по делу - откуда у людей на это время?
А я вот интересуюсь - бассейн Федоровскому светит? Хоккейный корт это очень круто, но и "большой" воды хочется...
Бобер Сергей Б
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18 июля в 12:36
Да какая разница - будет Трубецкой, не будет Трубецкого? Важно, чтобы школа появилась Глав судят по оставленному ими после себя наследию.
Сергей Б
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19 июля в 20:18
Ну и вопрос на измусоленную тему – против повышения пенсионного возраста или за? Читай – за народ или против?
Юный пенсионер
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19 июля в 20:59
В ЖКХ когда наведут порядок? Почему берут деньги (и немалые) летом, когда никакого тепла в домах нет? Письмо с жалобой в Ханты с подписями сотен жильцов района уже отправили несколько дней назад.
Сергей Б
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19 июля в 21:09
На деревню бабушке…

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