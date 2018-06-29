«Если вы хотите почувствовать себя как на Мальдивах, то вам нужно на „Кар-Тохи“!»

В студии siapress.ru — Елена Харева и Елена Громова — исполнительный директор и замдиректора автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство инновационных решений «Среда развития».

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного правительством Югры, наши гостьи рассказали все об уникальном детском лагере «ЭТНОград» в Русскинской: как он создавался, что в нем особенного, чему он учит ребенка, и как, собственно, в него попасть. (Родители, внимание! Впереди — еще две смены).

Также представительницы АНО ДО «Агентство инновационных решений «Среда развития» поделились новостями о палаточном лагере (первая смена стартует 1 июля) и планами, касающимися базы отдыха «Кар-Тохи».