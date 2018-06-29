О деятельности Сургутского общества защиты прав потребителей — расскажет зампредседателя Дмитрий Подчувалов // ONLINE 29 июня в 14:00

С какими проблемами сталкиваются потребители Сургута? Как отстоять свои права?Об этом и многом другом расскажет заместитель председателя Сургутского общества защиты прав потребителей Дмитрий Подчувалов в рамках проекта «Общее дело», поддержанного правительством Югры.

Прямой эфир состоится 29 июня в 14:00.Уважаемые посетители siapress.ru, если у вас есть вопросы к Дмитрию, вы можете оставить их в комментариях ниже!