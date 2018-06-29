С какими проблемами сталкиваются потребители Сургута? Как отстоять свои права?Об этом и многом другом расскажет заместитель председателя Сургутского общества защиты прав потребителей Дмитрий Подчувалов в рамках проекта «Общее дело», поддержанного правительством Югры.
Прямой эфир состоится 29 июня в 14:00.Уважаемые посетители siapress.ru, если у вас есть вопросы к Дмитрию, вы можете оставить их в комментариях ниже!
О деятельности Сургутского общества защиты прав потребителей — расскажет зампредседателя Дмитрий Подчувалов // ONLINE 29 июня в 14:00
С какими проблемами сталкиваются потребители Сургута? Как отстоять свои права?Об этом и многом другом расскажет заместитель председателя Сургутского общества защиты прав потребителей Дмитрий Подчувалов в рамках проекта «Общее дело», поддержанного правительством Югры.
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28 июня в 13:06, просмотров: 426, комментариев: 0
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 15:30