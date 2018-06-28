28 июня в 11:00 в студии siapress.ru состоится беседа с предпринимателем Людмилой Колядич. В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, инициатор создания крафт-пекарни и кофейни «Булкин дом» расскажет, как создать с нуля собственное уникальное предприятие (пекарня не является франшизой).
Кроме того, Людмила откроет некоторые секреты производства фирменной продукции и поделится планами на будущее.
Уважаемые посетители портала, вы можете задать свой вопрос Людмиле Колядич в комментариях ниже!
О свежих идеях и хлебном бизнесе — расскажет руководитель проекта «Булкин дом» Людмила Колядич // ONLINE 28 июня в 11:00
28 июня в 11:00 в студии siapress.ru состоится беседа с предпринимателем Людмилой Колядич. В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, инициатор создания крафт-пекарни и кофейни «Булкин дом» расскажет, как создать с нуля собственное уникальное предприятие (пекарня не является франшизой).
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
27 июня в 15:16, просмотров: 682, комментариев: 0
Как закончили год школьники Сургутского района. Директор департамента образования Ольга Кочурова// ONLINE 28 июня в 12.30