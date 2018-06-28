О свежих идеях и хлебном бизнесе — расскажет руководитель проекта «Булкин дом» Людмила Колядич // ONLINE 28 июня в 11:00

28 июня в 11:00 в студии siapress.ru состоится беседа с предпринимателем Людмилой Колядич. В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, инициатор создания крафт-пекарни и кофейни «Булкин дом» расскажет, как создать с нуля собственное уникальное предприятие (пекарня не является франшизой).

Кроме того, Людмила откроет некоторые секреты производства фирменной продукции и поделится планами на будущее.

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