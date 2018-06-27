«Художником может стать каждый, но не каждый должен...»

1 июля в 17:00 в культурном центре «Порт» состоится открытие выставки известной галереи уличного искусства «Свитер» из Екатеринбурга.

Мы пригласили в студию siapress.ru уличного художника Славу Птрк, курирующего экспозицию «После Свитера» в Сургуте и стоящего у истоков галереи.

Он рассказал, как екатеринбургский «Свитер» с Сургутом связался, что горожане увидят на выставке и почему, собственно, стоит на нее прийти. Кроме того, мы обсудили культурный мост между нефтяной и малахитовой столицами, особенности восприятия современного искусства, цензуру и то, как достичь успеха молодому художнику.

Справка: Галерея уличного искусства «Свитер» — это образовательная и выставочная площадка; объединение уличных художников, которое развивает концептуальное направление стрит-арта, осмысляет городское пространство и историю города через призму творчества и эксперимента. За время работы галереи организовано шесть групповых выставок концептуального уличного искусства, в которых приняли участие художники Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Израиля и Марокко.

