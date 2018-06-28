«По нашим планам, в 2020-2021 годах в Белом Яре должен появиться стационарный «Кванториум»,

Четыре выпускника учебных заведений Сургутского района попрощались в этом году со школой на Балу губернатора Югры. Если бы не квота — на главный выпускной в этом году были приглашены только 80 учеников — делегация из Сургутского района была бы гораздо больше. Как завершили учебный год сельские школы, чему они смогут обучиться за лето и какие изменения ждут систему образования Сургутского района в будущем учебном году расскажет директор департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольга Кочурова.

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