«В этот день в Армении ни один человек не возвращается сухим. Даже дома его могут облить!» // ВИДЕО

Совсем скоро, 1 июля, состоится традиционный армянский праздник — Вардавар. Отличительная его особенность — взаимное обливание водой. В этом году массовое общегородское празднование Вардавара в Сургуте пройдет в четвертый раз. А зародилось оно в 2015 году благодаря организаторским усилиям председателя Ассоциации национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Давида Егшатяна.

В студии siapress.ru он рассказал о том, как возник Вардавар, как изменилось празднование за прошедшие годы, что взять с собой новичку и какая программа ожидает сургутян в этом году.

Празднование Вардавара в 2017 году