Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ВИДЕО

В первый месяц лета в сургутской думе активно обсуждали межевание земли в городе. Тема, так или иначе, возникала и раньше, но с началом сезона благоустройства и строительства вопрос стал острее. О последних решениях сургутской думы в сфере межевания земли и особенностях этого процесса в Сургуте портал siapress.ruпоговорит в прямом эфире с депутатами Алексеем Кучиным, Василием Птицыным, Ольгой Лесновой и Сергей Васин в рамках проекта «ДУМать и решать» 29 июня в 16:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях.